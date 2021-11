Economia do DF em debate

JE Júlia Eleutério

Por muitas vezes, Brasília foi vista como a capital das oportunidades. No entanto, com a chegada da covid-19, os desafios se transformaram, e o setor econômico precisa ultrapassá-los e prosperar mesmo diante da crise provocada pela pandemia. Uma das medidas necessárias é o incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável do Distrito Federal para construir caminhos e soluções.

O Correio Talks vai debater, amanhã, as perspectivas e a retomada da economia do DF. O evento será transmitido pelo site correiobraziliense.com.br/correiotalks e pelas redes sociais do Correio, das 15h às 17h, com convidados do Executivo local e do setor produtivo. Com debates entre os convidados, o encontro tem como objetivo promover um diálogo sobre temas importantes, com foco em serviço e informação para o público.

Dividido em dois painéis de discussão, os temas abordados serão sobre como ter menos dependência do Estado, qual será o potencial do mercado de trabalho na capital federal e como manter uma arrecadação de impostos que garanta os serviços essenciais à população. Além disso, será debatido como o planejamento territorial e a legislação urbanística impactam as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços.

O evento será mediado pela colunista do Correio Samanta Sallum. No primeiro painel, com foco no planejamento territorial e atividades econômicas na capital, estarão presentes o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira; o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire; e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon), Dionysio Klavdianos.

No segundo painel, farão parte do debate sobre o futuro econômico da capital federal por meio do fomento ao setor privado os seguintes convidados: o secretário de economia do DF, André Clemente; o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do DF, Valdir Oliveira; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF), Pedro Verano; e o presidente Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF), Eduardo Aroeira.





Programação

Painel 1

Planejamento territorial e atividades econômicas do DF

» Mateus Oliveira,

secretário de Desenvolvimento

Urbano e Habitação DF

» José Aparecido Freire, presidente da

Fecomércio-DF

» Dionysio Klavdianos, presidente do

Sinduscon-DF

Painel 2

O futuro econômico

do DF por meio do fomento ao setor privado

» André Clemente,

secretário de

Economia DF

» Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae-DF

» Pedro Verano, vice-presidente do Sistema Fibra

» Eduardo Aroeira, presidente Ademi-DF