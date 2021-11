Votação para batizar onças

CB Correio Braziliense

O público tem a oportunidade de ajudar a escolher os nomes dos dois novos integrantes do Zoológico de Brasília, filhotes machos de onça-pintada. A votação ocorre até às 13h de hoje. Após passarem por um período de cuidados iniciais e de aclimatação na Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), cada um dos felinos recebeu quatro sugestões de nome para serem batizados — George, Tigo, Piloto ou Capiango para um, e Peter, Charlie, João ou Jaguar para outro. O resultado será conhecido ainda hoje.

As opções foram escolhidas pelos envolvidos no encaminhamento dos filhotes de onça ao Distrito Federal: o Zoológico de Brasília, a empresa Latam Cargo, o Aeroporto de Brasília e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A votação ocorre pela internet, por meio de stories no perfil do Zoo no Instagram — @zoobrasilia.

Ciência e mitologia

Sugeridas pelo Zoológico de Brasília, as opções George e Peter são uma homenagem ao zoólogo americano George Schaller, que estudava a vida selvagem e, atualmente, é vice-presidente da Panthera Corporation, atuante na conservação de felinos no mundo; e a Peter Crawshaw, que foi aprendiz de George Schaller e pioneiro no estudo de onças-pintadas no Brasil. Peter nasceu em São Paulo e foi o nome mais importante do país na conservação das onças, tendo falecido em 2021, devido à covid-19.

Tigo e Charlie são as sugestões do Aeroporto de Brasília. Ambos resultaram de uma votação realizada com o público da instituição. A Latam Cargo sugeriu os nomes Piloto, para celebrar parte da equipe do Avião Solidário; e João, em homenagem ao colaborador brasiliense de mesmo nome que atuou em embarques de animais.

Os nomes oferecidos pelo Ibama são homenagens aos termos para onça-pintada nas vertentes linguísticas tupi-guarani e à influência brasileira no estudo desses frandes felinos. Capiango é um personagem da mitologia desses povos indígenas, é um bruxo que se transforma em onça. Jaguar vem do fato de que as onças-pintadas são consideradas um dos principais símbolos da fauna nacional, e foi o Brasil que batizou a espécie no resto do mundo, com o termo tupi ya'wara, popularmente conhecido como jaguar.