PM ferido e morte em tiroteio

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

É estável o estado de saúde do policial militar do Distrito Federal baleado durante uma abordagem, na noite de ontem, no Riacho Fundo 2. O sargento Wesley levou três tiros e está internado no Hospital de Base. Apesar dos ferimentos, ele está fora de perigo. O suspeito que efetuou os disparos morreu no local.

Uma equipe da PM recebeu uma denúncia sobre um ponto de tráfico de drogas em uma casa na QN 14C da região administrativa. A guarnição deslocou-se ao endereço para averiguar a situação e, no momento em que os policiais abriram o portão, foram recebidos a tiros pelo homem, segundo informações da corporação.

Comboio do Cão

O suspeito foi identificado como Francisco Borges da Silva Filho. Ele teria vindo para o DF do Maranhão e, segundo as investigações, pertencia a maior facção criminosa de Brasília, o Comboio do Cão. Ao perceber a presença dos militares, Francisco teria disparado contra os PMs, que revidaram. O sargento foi baleado com três tiros: no rosto, próximo à boca; na perna e no ombro.

Francisco estava sozinho na residência. A polícia apura de quem pertence a casa. No interior do imóvel, foram apreendidos tabletes de maconha, porções de cocaína, prensa para ecstasy, balança de precisão, material para embalar drogas, munições de calibres distintos e um revólver.

O policial foi imediatamente encaminhado ao hospital da região e transferido ao Hospital de Base, onde deve passar por cirurgia. Segundo a PMDF, o estado de saúde do sargento é considerado estável. Ao Correio, o delegado à frente da investigação, Pedro Sardá, informou que a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar o caso. "Vamos saber em quais circunstâncias o PM foi alvejado", disse.