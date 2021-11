Ministério da Justiça publica edital

CB Correio Braziliense

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, ontem, um novo edital, com 66 vagas imediatas para profissionais de nível superior. As oportunidades são temporárias, com lotação no Distrito Federal, e visam preencher cargos de técnico especializado. O salário é de R$ 6.130, para jornada de 40 horas semanais.

Das vagas, 57 são para técnicos especializados em gestão de ativos e parcerias; seis para técnicos especializados em pesquisa e análise de dados; e três para especialistas em formação e capacitação.

As inscrições estão abertas, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até 17 de novembro. A taxa de participação é de R$ 76 para concorrer a qualquer um dos cargos.

As provas serão em 19 de dezembro. O exame terá 120 questões, das quais 70 são de temas específicos e 50, de conhecimentos gerais. A avaliação ocorrerá à tarde e terá quatro horas de duração.