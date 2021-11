CGU define banca

CB Correio Braziliense

A Controladoria-Geral da União (CGU) escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do certame que vai oferecer 375 vagas para técnicos e auditores. As provas serão em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, no Recife e nas capitais da região Norte. A expectativa é de que o órgão publique o edital de abertura na segunda quinzena deste mês. O cargo de técnico exige formação em nível médio e oferece salário inicial de R$ 7.283,31. Para concorrer à função de auditor, é necessário ter curso superior. A remuneração é de R$ 19.197,06.