O Ministério Público de Goiás (MPGO) está com inscrições abertas para quatro editais de concurso público, com vagas para nível fundamental nas promotorias das cidades de Valparaíso, Mozarlândia, Alvorada do Norte e Inhumas. Os editais oferecem uma vaga para cada comarca, e o salário é de R$ 3.549,56, mais benefícios. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição até as 23h59 de 4 de dezembro.