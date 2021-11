PF altera datas do CFP

CB Correio Braziliense

A Polícia Federal (PF) publicou novas alterações referentes ao Curso de Formação Profissional (CFP) do certame com 1,5 mil vagas para agentes, escrivães, delegados e papiloscopistas da instituição. As atividades serão promovidas pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal, nas seguintes datas prováveis:

» Agente, primeira turma: de 15 de outubro a 22 de dezembro;

» Agente, segunda turma: de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

» Escrivão e papiloscopista: de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

» Delegado: de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022.