CB Correio Braziliense

A execução da pesquisa é uma antiga demanda do trade turístico, reforçada pela Câmara de Economia Criativa da Fecomércio. O projeto será coordenado pelo professor Alexandre Kierling (foto) do mestrado da Universidade Católica. O lançamento oficial do projeto Panorama da Economia Criativa do DF acontecerá dentro do 1º Encontro do Grupo Marcas na sexta, que será transmitido 18h pelo YouTube da Católica.