Comitiva da indústria nacional rumo à Expo Dubai

CB Correio Braziliense

Mais de 300 empresários e lideranças institucionais do país vão participar da missão prospectiva de negócios que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai coordenar, entre 11 e 20 de novembro, na a Expo Dubai. O presidente da Fibra DF, Jamal Jorge Bittar, integra a comitiva e vê boas perspectivas de parcerias comerciais entre a capital brasileira e os países árabes. "Vamos lá mostrar o que temos de melhor no nosso país e no nosso DF e conhecer as oportunidades que eles oferecem de parcerias", comentou.