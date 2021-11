CB Correio Braziliense

Saiba como acompanhar crianças e adolescentes na internet

Deve-se fiscalizar o horário de uso das redes,

inclusive dos conteúdos acessados. Fique atento,

pois nem sempre os filtros de segurança podem

blindar alguns sites para adultos;

Converse francamente com eles, adaptando o discurso à faixa etária. Explique que ninguém pode tocar ou pedir para ver as partes íntimas de crianças e adolescentes nem vê-los sem roupa, a não ser a mãe, o pai ou o responsável — ou desde que tenham autorização deles;

Preste atenção a mudanças de comportamento.

Não é adequado, por exemplo, que uma criança peça

para beijar a boca de outra ou para ficar nua com outro adulto. Os responsáveis têm de ficar atentos à sexualização fora da faixa etária;

É importante estar presente nas escolas, creches e instituições em geral para observar quem são os cuidadores e se os adultos têm comportamento suspeito. Retirar crianças ou adolescentes do convívio dos outros para levar ao banheiro, mesmo tendo idade para ficarem sozinhos, não é adequado. O mesmo vale para quem demonstra predileção especial ou exagerada, fazendo convite para passar mais tempo ou pedindo fotos e vídeos pessoais;



Observe se as crianças ou adolescentes precisam, de fato, ter um telefone celular com aplicativos de troca de mensagens. Caso a família considere uma necessidade, deve acompanhar, com a frequência adequada para cada faixa etária, o conteúdo enviado e recebido.



Fonte: Raquel Manzini, psicóloga clínica