Campanha contra uso de máscara

CB Correio Braziliense

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) é a maior aliada do governador Ibaneis Rocha (MDB) na defesa do decreto que acaba com a restrição do uso de máscaras em locais públicos. Ela, aliás, vai além. Pelo Twitter, questiona quem prefere manter a proteção contra covid-19. "Vi várias pessoas caminhando, correndo, de bike, enfim, se exercitando sozinhas de máscara, e outras dirigindo sozinhas de máscara. Essas pessoas gostaram do apetrecho? O que justifica?", postou. No auge da pandemia, Bia chegou a fazer um "tutorial" sobre como não usar máscara.