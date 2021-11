Flávia vai com Bolsonaro

CB Correio Braziliense

A confirmação da filiação de Jair Bolsonaro ao PL liga a reeleição do presidente definitivamente ao projeto de Flávia Arruda para 2022. A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República chegou à Câmara dos Deputados pelo partido de Valdemar Costa Neto e sonha com uma candidatura ao Senado, embora alguns aliados trabalhem para colocá-la no páreo para o Palácio do Buriti. Neste caso, no entanto, teria de carregar os votos, mas também a rejeição de Bolsonaro numa eleição em que cada eleitor conta. As pesquisas de pré-campanhas indicam que o presidente mantém popularidade no DF, mas também reúne rejeição.