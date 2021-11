Indiciado por atropelar cadela

SS Samara Schwingel

Um homem identificado como Rafael Resende foi indiciado por atropelar e matar a cadela Margô, no Park Way, no início do mês. De acordo com o inquérito policial, o indiciado afirmou que não teria visto a cachorra ao sair do condomínio e se assustou com o dono dela, que estava abanando os braços tentando avisar que a cadela estava na pista. Testemunhas ouvidas pelo Polícia Civil afirmaram que há sinalização e luz na rua. Agora, o caso segue para apreciação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). A defesa de Rafael afirmou que não vai comentar o caso. Neste sábado, terá uma manifestação pedindo justiça pela cadela.

Pedofilia

ALICIAMENTO ONLINE DE CRIANÇA

Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de pedofilia contra uma criança de 9 anos residente do DF. As investigações da operação RPG, deflagrada ontem, indicam que o homem, morador de Aracaju (SE), usava um jogo da internet para cometer o crime. O pedófilo conversou com a criança por cerca de dois meses e as mensagens, segundo a PCDF, simulavam a prática de relações sexuais. No celular do investigado, havia, ainda, material de conteúdo pedopornográfico. Ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil de Sergipe. Os telefones foram apreendidos e serão periciados para identificar outras possíveis vítimas.