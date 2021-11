Evento em Brasília reúne empresários e parlamentares

CB Correio Braziliense

Preocupados com a conjuntura econômica do país, grandes empresários participaram de café da manhã ontem com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Mesmo sem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que cancelou a presença devido à votação da PEC dos Precatórios, o evento reuniu vários congressistas. Entre eles, o presidente do grupo, deputado Marco Bertaiolli, o senador Antônio Anastasia, a deputada Joice Hasselman e a deputada Paula Belmonte.

Desafios de empreender

O tema do encontro foi "Os Desafios de Empreender e Gerar Empregos". O Instituto Unidos Brasil, que reúne 300 empresários, promoveu o seminário. E a Frente Parlamentar já soma 200 parlamentares. Foram debatidas ideias para diminuir o desemprego e melhorar o ambiente de negócios. O evento, no Dunia Hall, em Brasília, ficou lotado de público.

Expectativa pelo 5G

Na avaliação dos empresários, a retomada econômica vai precisar, além da aprovação das reformas, do esforço do próprio setor produtivo. Para o grupo, o 5G é uma grande aposta e o mercado de trabalho feminino, bastante afetado durante a pandemia, é uma preocupação. Segundo dados da FGV, houve uma redução de 62% no empreendedorismo feminino.

Educação

Durante o encontro, a educação foi apontada como uma das prioridades do empresariado. "O conhecimento aplicado gera empregos e aquece nossa economia. A educação é sempre um pilar valioso para qualquer retomada econômica", afirmou a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania), coordenadora da Frente Parlamentar do Empreendedorismo no DF.





Sinais da retomada: o ranking do ICMS

Em setembro, a receita de origem tributária do DF totalizou o montante de R$ 1.529,3 milhões em valores correntes, o que corresponde a um aumento nominal de 15,4% e acréscimo real de 4,2% comparado com o mesmo período de 2020. Um dos destaques é o aumento real da arrecadação de ICMS, de R$ 53,7 milhões. O que mostra que as empresas estão em reaquecimento e, assim, gerando mais arrecadação.

Maior fatia do bolo

O ICMS é responsável por 55% de tudo que entrou nos cofres públicos do DF, em setembro, vindos de arrecadação tributária. O que corresponde a R$ 851 milhões. É disparado a maior fatia do bolo dos impostos. Os setores que mais contribuem são: comércio atacadista (24,8%), combustíveis (21,8%), comércio varejista (14,2%) e indústria (13%).

Nova pauta da indústria no Correio Talks

A cada quatro anos, a Fibra entrega a pauta da indústria local aos candidatos ao Palácio do Buriti. E, a cada dois anos, atualiza esse documento numa reavaliação de cenário no meio do mandato dos governantes. A entidade vai apresentar hoje no Correio Talks o mais recente posicionamento do setor no contexto atual econômico e social no DF.

26 anos de referência em arte

Neste mês, a Referência Galeria de Arte comemora 26 anos de atuação no mercado de arte contemporânea brasileira. À frente do espaço, Onice de Moraes que vem realizando ao longo dos anos mostras com artistas consagrados e jovens em início de carreira. Levou, ao longo deste tempo, muitos trabalhos de artistas do Centro-Oeste para feiras de arte internacionais.

Para celebrar a data, até 30 de novembro, a Referência vai oferecer condições de venda bem especiais para todas as obras do acervo. Para os clientes do Distrito Federal, a entrega e a instalação de obras é gratuita.

Comércio confirma otimismo

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IF) confirma o movimento de retomada da economia na capital federal no segundo semestre. O crescimento médio das vendas no Dia das Crianças foi 18,79% maior que no mesmo período do ano passado. “Essa tendência deve seguir até o fim do ano, com a Black Friday e o Natal. Esperamos fechar 2021 com números próximos aos de 2019, período pré-pandemia”, avalia o presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire