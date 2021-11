Menor taxa de infecção do ano

AI Ana Isabel Mansur

Nas últimas 24 horas não foram registrados novos óbitos - (crédito: Ed Alves/CB)

A taxa de transmissão da covid-19 segue caindo no Distrito Federal. A tendência se mantém desde 8 de outubro, e, ontem, o índice atingiu o menor nível de 2021 — 0,7. Até então, o menor registro havia sido em 31 de outubro, dia em que o número ficou em 0,72. O resultado de ontem aponta que cada 100 pessoas com a doença podem transmiti-la, em média, para outros 70 indivíduos. Valores menores que 1 indicam que a situação epidemiológica está sob controle.

Embora sem mortes confirmadas nas últimas 24 horas, foram notificados oito óbitos entre outubro e segunda-feira. Com os números, o DF alcançou 10.928 vítimas desde o início da pandemia. A capital federal acumula 516.055 casos da doença, dos quais 503.550 (97,6%) são considerados recuperados. A Secretaria de Saúde confirmou mais 98 infecções ontem.

A média móvel de óbitos também alcançou o menor número de 2021 — 6,8, ontem. O valor caiu 51,6% na comparação com o dado de 14 dias atrás. A média de casos, por sua vez, diminuiu 51,9% em relação ao mesmo período e ficou em 168,8. Dentre os oito mortos anunciados ontem, três pessoas faleceram na segunda e duas morreram durante o fim de semana. Três vítimas vieram a óbito entre 2 e 9 de outubro. Todos sofriam de alguma comorbidade e tinham mais de 50 anos.

Em relação ao esforço de vacinação, ontem, 1.999 brasilienses receberam a primeira dose (D1) dos imunizantes contra a covid-19 e outros 23.398 foram vacinados com a segunda aplicação (D2). Em relação à terceira dose (D3), 6.129 unidades de reforço foram aplicadas. A vacina de dose única (DU) não foi aplicada ontem, por falta do imunizante na Rede de Frio do DF. No total, o Distrito Federal tem 2.262.338 cidadãos imunizados com a D1, o que representa 87,74% da população distrital acima de 12 anos, que está apta a se vacinar. 1.772.532 receberam a D2 e a DU, portanto estão com o ciclo vacinal completo, número que significa 68,74% dos habitantes vacináveis da capital federal. A D3 foi aplicada em 156.764 pessoas — 6% dos moradores do DF acima de 12 anos.