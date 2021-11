Mega-Sena sorteia R$ 90 milhões hoje

JE Júlia Eleutério

Acumulado pela sétima vez seguida, o prêmio da Mega-Sena pode pagar, hoje, R$ 90 milhões para o apostador — ou mais de um — que acertar as seis dezenas sorteadas. O concurso nº 2.427 ocorre às 20h, no Espaço Loterias Caixa do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O horário para registrar jogos fica aberto até as 19h, nas casas lotéricas ou pelo site Loterias Caixa. Até lá, os brasilienses podem fazer "uma fezinha" e, quem sabe, levar o valor da premiação. Na intenção de ficar milionária, a coordenadora pedagógica Suzana Araújo, 49 anos, aproveitou o horário de almoço para ir à casa lotérica. A moradora do Guará 1 conta que não costuma jogar com frequência na Mega-Sena, mas se sentiu confiante para tentar a sorte desta vez. "Um dos sonhos seria abrir uma escola. As pessoas estranham eu não querer abrir um estúdio de tatuagem, mas minha paixão mesmo é a educação", destaca Suzana, que é tatuadora nas horas vagas. Ela ressalta outro desejo que, com caso ganhasse a bolada, conseguiria fazer: abrir um abrigo e cuidar de pessoas carentes. Ao contrário da coordenadora pedagógica, porém, o autônomo Marcelo Faria, 42, é apostador assíduo da Mega-Sena. Ele diz que aposta com ao menos um bilhete a cada concurso. "Eu escolho os mesmos números há anos. Uma hora esse prêmio tem de sair para mim", brinca o morador do Núcleo Bandeirante. Marcelo relata que bateu na trave algumas vezes, mas manteve a fé de que conseguirá ganhar em algum momento. "Quanto maior a premiação do sorteio, mais apreensivo eu fico para jogar", ressalta o autônomo. Como jogar Para quem for arriscar uma aposta no próximo sorteio, basta procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou acessar o site (loterias.caixa.gov.br). Pela internet, é necessário fazer cadastro antes de efetuar o jogo. Após o preenchimento dos dados, basta escolher os palpites, inserir os bilhetes no carrinho virtual e pagar com o cartão de crédito cadastrado. Vale destacar que é necessário ter mais de 18 anos. Pela internet, é possível, ainda, optar pela quantidade de números no bilhete e pela modalidade Surpresinha — quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente. O valor mínimo da aposta na plataforma é de R$ 30, e o máximo, de R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24 horas, mas o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das casas lotéricas. Além do site, há o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet banking da instituição financeira, para quem tiver acesso ao sistema. A cartela com seis dezenas custa R$ 4,50, e a probabilidade de acertar todas as marcações no bilhete é de uma em 50.063.860.

