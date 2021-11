No palanque do Moro

CB Correio Braziliense

Jorge Viana é o único deputado distrital do Podemos. Ele está animado com o palanque que Sergio Moro e, possivelmente, Deltan Dallagnol podem promover. Um apoio e tanto para quem vai disputar eleições proporcionais. "Estarei na filiação. Moro será muito bem recebido no Podemos", diz o distrital.

Lista tríplice para o TRE-DF

O Tribunal de Justiça do DF elegeu uma lista tríplice com nomes de advogados que concorrem a uma das vagas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). Vale um assento na Corte durante as próximas eleições. Uma das atribuições será a apreciação de registros de candidaturas e impugnações. A lista ficou assim: Rodrigo de Sá Queiroga teve 34 votos; Andrea Sabóia de Arruda, 29 votos; e Diego Barbosa Campos, 27 votos. Cabe ao presidente Jair Bolsonaro nomear um dos três para a vaga aberta com o fim do mandato do advogado Francisco Amaral.

Imunidade

Deltan Dallagnol fora do Ministério Público pode dar mais trabalho para os denunciados na Operação Lava-Jato do que dentro. Sem as amarras do controle feito pelo CNMP, Deltan poderá opinar e argumentar sem risco de demissão. Imagine com imunidade parlamentar.