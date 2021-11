Em busca de votos na segurança

CB Correio Braziliense

O deputado Luís Miranda (DEM-DF) estará hoje na festa de filiação de Sérgio Moro ao Podemos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Foi convidado pela amiga deputada Renata Abreu (SP), presidente nacional do partido. Em mensagem, ela disse: "Dia 10, será um momento muito especial para nosso partido". Ex-bolsonarista, Miranda tenta construir uma base eleitoral na área de segurança pública. Tem contato permanente com policiais civis e militares. Agora, quer uma aproximação com Moro. Vai causar ciúmes entre parlamentares que atuam há mais tempo nesse setor.