GDF vai em busca dos não vacinados

A Secretaria de Saúde quer realizar uma busca ativa por 200 mil pessoas que ainda não tomaram a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19. O Dia D da vacinação será no próximo dia 20 e terá carros de som e a saída das equipes de saúde dos postos para aplicação no público-alvo. A ação será voltada para a aplicação de D1 para pessoas maiores de 18 anos, mas aqueles que desejarem receber a segunda ou a terceira dose poderão ir aos postos de saúde.

Em novo recorde consecutivo, a taxa de transmissão da doença atingiu 0,69 ontem, o menor valor do ano. Até então, o índice mais baixo havia sido percebido na terça-feira — 0,7. Com a nova redução, cada 100 pacientes com a doença podem infectar, em média, outras 69 pessoas. A Secretaria de Saúde confirmou mais 10 mortes por covid-19, das quais uma ocorreu ontem. As demais nove vítimas perderam as vidas entre 24 de setembro e a última terça-feira. O DF amarga 10.938 mortos pela pandemia. Com mais 139 infecções, a capital chegou a 516.194 casos.

Ontem, 1.721 brasilienses receberam a D1 e outros 18.982 foram vacinados com a D2. Em relação à D3, 3.805 unidades de reforço foram aplicadas. A DU não foi aplicada por falta do imunizante. No total, o DF tem 1.791.514 pessoas com o ciclo vacinal completo, o número que significa 69,48% dos habitantes vacináveis da capital federal. (AIM)