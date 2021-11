CB Correio Braziliense

Depois da festa de filiação, Sergio Moro almoçou na casa da deputada Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos. Estavam lá assessores e duas figuras que devem ter atuação na campanha: General Santos Cruz e o deputado Luis Miranda (União Brasil-DF), que está com um pé no Podemos. Miranda, que é um especialista em marketing digital — elegeu-se deputado federal sem pisar em Brasília, direto de Miami — vai dar dicas para a campanha nas redes.