Mateus que embale

CB Correio Braziliense

Houve grande expectativa sobre a participação de Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa. O deputado e o secretário Mateus Oliveira, apesar do clima de diplomacia, não mudaram de posição, no caso divergente, sobre a votação da Luos. Parece haver uma guerra fria entre eles. Prudente disse que o projeto deveria voltar para as mãos de Mateus, ou seja do GDF. Já o secretário insistiu que a Luos permaneça no legislativo local e se dispôs a criar uma comissão técnica para auxiliar os parlamentares no que fosse preciso.