Estudante da UnB faz gesto de supremacia branca e é denunciado por colegas

Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) fizeram uma confraternização no sábado (6/11), em um bar da Asa Sul, para comemorar o fim do semestre letivo. Porém o que era para ser divertido gerou polêmica nas redes sociais após um dos estudantes aparecer na foto do grupo fazendo um gesto de “ok” com a mão.

O sinal tem sido utilizado por supremacistas brancos ao redor do mundo e ganhou destaque no Brasil quando o assessor do presidente Jair Bolsonaro o replicou durante sessão no Senado, em março. Recentemente, passou a ser usado nos Estados Unidos como uma tática popular de trollagem. O “w” formado com os três dedos significa “white” e os outros dois dedos formam a letra “p”, que significaria “power”. “White Power” é uma expressão racista que significa “Poder Branco”.

Identificado como Leonardo Rigotti, 22 anos, o estudante conversou com o Correio para esclarecer o que ocorreu no dia. Leonardo contou que a foto não passa de um mal entendido, uma brincadeira fora de contexto, que acabou gerando algo maior do que ele esperava. “Isso foi um mal entendido, é o que tenho para dizer. Aquele gesto fora de contexto significa algo abominável, e ele não representa quem eu sou e o que eu acredito”, disse o estudante de direito.

Porém, o registro causou reações. Uma estudante que viu a imagem informou à reportagem que levou o caso ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Questionado, o MPDFT confirmou a denúncia e que “a representação foi recebida pela Ouvidoria do MPDFT e logo será distribuída para uma unidade com atribuição para apurar o caso''.

A Universidade de Brasília se posicionou em relação ao caso. Em nota, a faculdade repudiou qualquer ato de preconceito. Leia a nota na íntegra:

“A Reitoria da Universidade de Brasília (UnB) e a direção da Faculdade de Direito (FD) repudiam todo e qualquer ato de racismo, violência ou intolerância. Reiteramos a postura de respeito ao direito à diversidade e à liberdade de expressão nos quatro campi da Universidade, dentro das prerrogativas legais. Quando se trata de ações que extrapolam a alçada administrativa da UnB, os órgãos competentes devem ser acionados. A Universidade é espaço para pluralidade, integração, debate, reflexão e respeito”.