Vinho com proposta diferente

LS Liana Sabo

(crédito: Reprodução/Instagram)

Formado em administração hospitalar, o executivo gaúcho Antonio Horácio Fernandes, 51 anos, que desde 2011 é diretor financeiro do Hospital da Criança de Brasília, se apaixonou por vinhos, quando ainda morava em Porto Alegre, onde nasceu. Por hobby, começou a fazer cursos e visitar regiões vinícolas, primeiro no Sul, depois no Chile, em Portugal, na África do Sul e no Canadá para degustar o ice wine.

No fim de 2020, Horácio, como é mais conhecido, passando por Curitiba, conheceu uma loja de vinho que o encantou. Trata-se da franquia Vino!, assim, com exclamação. O tiro foi certeiro, menos de um mês depois, o empresário fechou negócio e trouxe a primeira unidade da marca para Brasília, inaugurada, há uma semana, justamente com a formatura do proprietário e mais oito alunos no curso de sommelier da ABS do Distrito Federal. Vino! ocupa a Loja 30 do Bloco D, ao lado do BsB Grill, na 413 Sul, onde funcionou a creperia Tio Gu.

Há alguns detalhes que diferem a loja de outras congêneres, mas o mais importante é o preço, bastante acessível, como a venda do vinho sem ágio. "Uma garrafa de 750ml rende cinco taças de 150ml, e cada taça, aqui, sai por 1/5 do valor da garrafa, nada além", explica o executivo, que não tem sócio e comparece sempre à noite, depois de encerrar o expediente no hospital.

Latinha e petiscos

Bons pratos são executados pelo chef David Nascimento (ex-Dali Camões e Universal) no cardápio da franquia que privilegia frutos do mar — o carpaccio de polvo é ótimo, e camarões salteados com gengibre e manga também —, pastas, há quatro nhoques, todos vegetarianos, e só um com polpetone; risotinhos; e polentas. Quase todos os pratos custam menos de R$ 50, acima só salmão com palmito, cogumelos e limão siciliano (R$ 64); atum fresco com burrata, laranja e pesto (R$ 59) e seleção de queijos e frios nacionais e importados com torradas, geleia e mel (R$ 59).

Quanto ao vinho, há 190 rótulos que deverão chegar a 400 em breve, promete Horácio. Não há carta impressa, a ideia é fazer o cliente ir até as prateleiras e, quando ele fizer isso, irá se deparar com vinhos... até em lata. "Nosso foco é sermos descomplicados", explica o franqueado da marca, que também tem um vinho para chamar de seu: branco, rosé e tinto Vino!, feitos no Rio Grande do Sul. A casa funciona de segunda a quinta-feira, das 17h às 23h30; sexta e sábado, das 17h à 0h30. Telefones: (61) 9 9539-5830 e (61) 3328-6320.