YV Yasmim Valois*

O Sebrae Nacional no Distrito Federal fará uma doação de equipamentos mobiliários e de eletrônicos utilizáveis e não utilizáveis. Estão convocando instituições sem fins lucrativos até terça-feira, às 17h30, por meio do e-mail anderson.nunes@sebrae.com.br. Estão aptas para participar tanto escolas, quanto instituições filantrópicas reconhecidas de utilidade pública pelo governo federal e organizações da sociedade civil ou de interesse público.

As entidades interessadas devem se manifestar por e-mail e enviar a documentação exigida pelo mesmo. Centros educacionais precisam enviar cópia do estatuto social registrada em cartório; cópia da portaria ou ato administrativo congênere que o nomeou para o exercício do cargo de diretor e/ou função; cópia dos documentos pessoais do representante legal; certidões federais, estaduais ou declaração do contador (caso seja isento de alguma certidão).

Já instituições sem fins lucrativos precisam apresentar, na hora do protocolo, a cópia do estatuto social registrada em cartório, cópia dos documentos pessoais do representante legal e cópia da ata de designação do representante legal.

Em nota, o Sebrae ressaltou que não existe obrigatoriedade, por parte do sistema, em efetuar a doação para todos os interessados que enviarem a documentação. Mais Informações pelo telefone: 61 3348-7139.

* Estagiária sob a supervisão

de José Carlos Vieira