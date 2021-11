A gratidão de Mara Alcamim

CB Correio Braziliense

Já se escreveram muitos adjetivos sobre ela — de criativa a amalucada — o certo é que a elétrica chef completa um quarto de século à frente do Universal Diner, sua obra mais duradoura que veio para executar a alta gastronomia servida em doses generosas. Movida a café, desde a hora em que acorda, Mara Alcamim (foto) sairá de seu refúgio na Chapada dos Veadeiros para festejar, na quarta-feira, 17 de novembro, os 25 anos do querido restô. "Sei que todo mundo tem uma história pra contar, aqui, nesse cantinho que faz parte da sua história", despachou a chef, no WhatsApp para clientes e amigos fazerem logo a reserva.

A começar por ela, as histórias são inúmeras, como as de "vários lavadores de louça que viraram cozinheiros, vários cozinheiros que viraram chefs, cumins que se tornaram garçons. Esses que se tornaram gerentes, e gerentes que são donos de negócios", resume Mara, "agradecida a Deus por ter dado prosperidade na vida das pessoas".