Ares lusitanos

CB Correio Braziliense

A jornalista Maristela Valadares, publisher da revista Mangiare, suspensa em 2019, carimbou passaporte para Portugal para organizar a Convenção dos Municípios Brasileiros, com o objetivo de divulgar o potencial turístico ao público europeu. O evento, do qual participam representantes do Amazonas, de Minas Gerais e do Ceará, se realiza no Hotel Dom Pedro Lisboa, onde a chef Alexandra Alcoforado (foto) protagoniza jantar esta noite. No menu, a inspiração brasileira, como o creme de vatapá e camarão crocante na farofinha de coco e baru ao molho de cachaça; ballotine de peixe e caranguejo com caviar de tucupi; e filé mignon de porco com paçoca cearense e pirão de queijos. E mini-pastel de queijo com goiabada cascão e churros de banana e doce de leite com brigadeiros de café e maracujá do cerrado, na sobremesa.