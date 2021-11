Bons petiscos

CB Correio Braziliense

Já começou e vai até 21 de novembro o festival gastronômico Bar em Bar que, na 15ª edição estabeleceu o preço de R$ 39 o petisco, capaz de alguns servir duas pessoas. São 60 endereços distribuídos por todos os cantos da cidade, nos quais os clientes poderão se deliciar com as receitas criadas, como a do torresmo de pancetta com molho de acerola picante do Gran Bier; as lulinhas recheadas de cogumelos e pupunha assadas na brasa com chimichurri de queijo grana padano; a cesta de coxinha de cupim ao velutê ferrugem do Primeiro Bar (foto); ou os croquetes de carne, buffalo wings, pasteizinhos de carne e queijo acompanhados de molho especial da Primus Boutique de Carnes.