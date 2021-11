Cortesia italiana

CB Correio Braziliense

Em uma ação inédita, o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, abriu, na quarta-feira, o Salão do Vinho Italiano à participação de três vinícolas brasileiras de origem italiana: a tradicional Casa Perini, comandada por Benildo Perini, cuja tia Erminia é homenageada em dois rótulos exclusivos (blend e Merlot); Cristófoli Vinhos de Família, que ganhou duas medalhas de ouro para o Perso Brut Rosé e o Perso Moscatel no recente concurso do espumante brasileiro; e a novíssima La Grande Bellezza, que começou a produção em 2020 e já se destaca pelo espumante laranja Farfalline. Elas apresentaram seus vinhos ao lado de Barolos, Brunellos, Chiantis e muitos outros tops do "país da bota".