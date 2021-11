Palestra em Sampa

CB Correio Braziliense

Enquanto festeja o jubileu de prata do Universal, instalado desde o início na 210 Sul, Mara Alcamim completa um ano à frente do seu paraíso ecológico chamado Na Mata, à beira do rio, distante cinco quilômetros da Vila de São Jorge, no coração da Chapada dos Veadeiros. Ela discorda quando dizem que lá não tem mão de obra, porque, em pouco tempo, conseguiu treinar muita gente e enviou dois garçons para a Casa Valduga, no Vale dos Vinhedos, para aprender sobre vinho.

As histórias vividas e a experiência profissional vão ser relatadas na palestra que a chef fará no palco do Memorial da América Latina, em São Paulo, sábado, 20 de novembro, às 14h50, durante o evento gastronômico Mesa Tendências, quando abordará o êxodo urbano, sobre o qual tem muito a dizer.