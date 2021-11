Força-tarefa para a Luos

CB Correio Braziliense

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, se mostrou sensível aos argumentos apresentados pelo setor produtivo e pelo GDF para que não seja retirado do Legislativo o projeto que faz uma revisão na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Há um consenso que 70% do que consta na proposta tem viabilidade de aprovação. Prudente, depois de alertar sobre a dificuldade de levar o texto à plenária, sugeriu que o governo local retirasse o projeto para ajustes. Mas a ideia agora, dentro de uma sinalização de entendimento com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Seduh), é criar uma força- tarefa conjunta, uma espécie de comissão mista entre Legislativo e Executivo para lapidar o projeto de forma célere e destravar o caminho para aprovação. A medida já tem a simpatia de distritais. O tema foi um dos centros do debate do Correio Talks, evento do Correio Braziliense, que debateu a retomada do desenvolvimento econômico da capital federal.





Post para acalmar moradores

Prudente usou as redes sociais para reforçar o comunicado aos conselhos comunitários sobre a retirada de pontos da Luos que afetariam o Lago Sul, o Lago Norte e o Park Way. "Aproveitei o Seminário Correio Talks, para tranquilizar os moradores. Não haverá alteração na atual legislação e será mantida a característica residencial dos três setores"





Falta de combustíveis

A redução na importação de combustíveis pela Petrobras está afetando os postos de Brasília e a cada dia elevando os preços, que já caminham para quase R$ 8 o litro da gasolina. Os donos dos postos estão sendo obrigados a aumentar o valor cobrado como forma de equilibrar o estoque e impedir a falta na bomba. "Estamos num momento muito delicado. O que alertei há semanas que iria acontecer, agora é fato. De cada 15 mil litros que peço à distribuidora, só chegam 5 mil, por exemplo, nos meus postos. Tivemos uma reunião nacional hoje com as distribuidoras e a perspectiva é que o problema ainda se estenderá por 60 dias, aponta o presidente do Sindicombustíveis", Paulo Tavares.





Formatura do Senac com chá da tarde

A mais recente turma formada pelo Senac DF de panificação e confeitaria concluiu o curso com um evento especial. Apresentaram bolos, pães, salgadinhos num saboroso chá da tarde no Hotel Grand Mercure ontem. Passaram com nota 10 pela avaliação descontraída dos convidados que aprovaram o esmero no cardápio. Participaram da degustação o empresário Paulo Octávio, o presidente da Fecomércio, José Aparecido; o presidente do Sindhobar, Jael Silva; e o diretor regional do Sesc DF, Valcides de Araújo. Esse é o momento em que sentimos muito felizes no cumprimento da nossa missão, que é formar pessoas para o mercado de trabalho. A maioria já vai sair empregada. Isso ajuda a transformar vidas, oferecendo novas oportunidades para esses alunos , destacou a diretora regional do Senac, Karine Câmara. Os cursos oferecem vagas gratuitas e ajudam muito quem está em busca de uma colocação. Na ocasião, Paulo Octávio foi anunciado como o mais novo conselheiro da faculdade do Senac.





Troféu Imprensa

A editora chefe do jornal e site Correio Braziliense , Ana Dubeux, é finalista da 15 edição do Troféu Imprensa Mulher na categoria liderança, diretora de redação ou fundadora de projetos jornalísticos. É a única profissional a representar o Centro Oeste na lista. O resultado será definido por votação popular, que se encerra amanhã, pelo site do Troféu Mulher Imprensa. As finalistas foram escolhidas por uma comissão de jurados composta por renomados profissionais da imprensa e da comunicação no Brasil.





Luto

A coluna está de luto pelo falecimento da querida jornalista, que fez história na cobertura da política nacional, Cristiana Lôbo.