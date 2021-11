Impugnação rejeitada

CB Correio Braziliense

A Comissão Eleitoral da OAB-DF rejeitou, por unanimidade, as impugnações contra a chapa liderada pela advogada Thaís Riedel feitas pela Associação Nacional de Advogados Negros e pelo candidato à reeleição Délio Lins e Silva Júnior. Os pedidos alegavam que havia tentativa de fraude à política de cotas que destina 30% das vagas para pessoas pretas e pardas. A representação da Associação foi arquivada por ilegitimidade. Segundo as regras, a impugnação só pode ser feita por advogados inscritos no DF, o que não era o caso. Ja no pedido do Délio, a comissão considerou que não havia provas nos autos.