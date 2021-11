Discussão de prioridades

CB Correio Braziliense

Assessor de Flávia Arruda na Secretaria de Governo da Presidência da República, o delegado Rafael Sampaio virou um centro de lamentações de policiais civis, inconformados por não terem, até hoje, recebido a paridade de salários com policiais federais. Do aumento de 37% previsto, até hoje só saíram 8%. Outra reclamação que Rafael recebeu: diretores de divisões acham um despropósito a decisão da direção-geral da Polícia Civil do DF de comprar um avião ao custo de

R$ 50 milhões, como foi comunicado nesta semana. "Não é hora de fazer esse gasto, quando ainda temos tantas demandas, como a paridade e o plano de saúde", diz Rafael Sampaio.