CB Correio Braziliense

Deputada federal mais votada em 2018, Flávia Arruda deve concorrer ao Senado ou ao Palácio do Buriti. Mas ela chegou a ser cotada para vice na chapa de Jair Bolsonaro. O presidente gosta dela e precisa de uma mulher para compor a chapa, já que no eleitorado feminino há mais resistência à reeleição. Esse projeto, no entanto, fica prejudicado com a entrada de Bolsonaro no PP, uma vez que criaria uma chapa puro-sangue.