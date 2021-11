CB Correio Braziliense

O diretor-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, afirma que o avião será comprado da Embraer com recursos do Bndes numa linha de crédito para a segurança pública. A aeronave será usada na linha de frente em operações para transporte de presos. "Temos dois aviões, um deles não é pressurizado, e o outro saiu de linha", diz. "Esses recursos do BNDES não podem ser usados para custeio, ou seja, no aumento da Polícia Civil", acrescenta. Robson afirma ainda que Rafael Sampaio, na condição de assessor da ministra Flávia Arruda, deveria ajudar a PCDF.