A bancada de Bolsonaro no DF

Com a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, começa a montar a nominata para a disputa de deputados federais. Ter uma bancada forte, com muitos parlamentares, é o desejo principal. Número de deputados representa poder no Congresso e dinheiro do fundo partidário e eleitoral. Em reunião ontem, Valdemar conversou com alguns pré-candidatos: o delegado Rafael Sampaio, ex-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF (Sindepo), e a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, são dois pré-candidatos à Câmara. A deputada federal Bia Kicis, hoje no PSL, deve seguir os passos de Bolsonaro e se filiar na legenda para concorrer à reeleição. Outro provável candidato a federal pelo PL é o deputado distrital Agaciel Maia. A aposta no partido é de eleger, pelo menos, dois deputados no DF.