CB Correio Braziliense

Joaquim Roriz Neto esteve com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para falar sobre a filiação ao partido e deve seguir no grupo liderado por Flávia Arruda e Jair Bolsonaro nas próximas eleições. O caminho dele deve ser buscar uma vaga de deputado distrital. Está de olhos nos votos que já foram da mãe, Jaqueline Roriz, e da tia Liliane Roriz.