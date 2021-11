DF recebe mais vacinas

SS Samara Schwingel Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB)

O Distrito Federal recebeu, ontem, mais 100.620 doses de vacinas contra a covid-19 da fabricante Pfizer/BioNTech. Serão 77.220 aplicadas como segunda dose e 23.400 como dose de reforço, a terceira dose. A chegada dos imunizantes foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e servirão, também, para aplicação no Dia D de vacinação, marcado para 20 de novembro.

O Dia D será em um sábado e vai contar com busca ativa dos não vacinados. A ideia é levar as vacinas para locais de grande fluxo de pessoas. Durante a campanha, serão aplicadas apenas primeiras doses em maiores de 18 anos. Os outros públicos que quiserem se vacinar contra o novo coronavírus no Dia D deverão procurar os postos de saúde abertos.

Desde o começo de novembro, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) deixou de divulgar os dados de infecção e morte por covid-19 aos fins de semana. Em comunicado oficial, a pasta informou que "os boletins de casos e óbitos por covid-19 serão publicados somente nos dias úteis, sem divulgação em finais de semana e feriados. Tal medida ocorre pela queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte".