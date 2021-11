Homens são presos por agredir mulheres

SS Samara Schwingel

Dois homens foram presos por violência contra mulheres no início deste fim de semana no Distrito Federal. Um, acusado de estupro, estava foragido há quatro meses com prisão decretada pela Justiça. O outro, acusado de tentativa de feminicídio a golpes de facão, foi até o trabalho da

ex-mulher para tentar matá-la. Os dois estão presos e são investigados pelas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (Deam) do Distrito Federal.

O primeiro caso terminou com a prisão de um homem de 49 anos, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos, em junho deste ano, em Ceilândia. A prisão foi feita na noite de sexta-feira, após a ex-mulher dele avisar à polícia que ele havia voltado para casa. Durante a ação policial, ele apresentou um nome falso, mas foi levado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 2 (Deam), que investiga os fatos.

O estupro pelo qual ele era procurado ocorreu em junho, por volta das 2h da madrugada. A vítima caminhava pela Avenida Hélio Prates, próximo ao Hotel Brisa, quando foi abordada pelo indivíduo, desconhecido até então. Ele conduzia uma Kombi e ofereceu carona para o destino dela — a casa de um amigo em Ceilândia. Após alguns minutos de conversa, o homem a convenceu a entrar no carro.

Durante o trajeto, a mulher percebeu que o homem desviou do caminho correto. Ao questioná-lo, ele entrou em uma estrada de terra, estacionou o carro, sacou uma tesoura de jardinagem e a ameaçou. Ele exigiu que ela praticasse sexo oral nele. Durante o ato ele arrancou as roupas da mulher. Após as agressões e sob constante ameaça de morte, a vítima conseguiu saltar pela janela do carro. Quando viu que ela estava fugindo, o homem a atingiu na perna com a tesoura. A vítima, mesmo lesionada e sem roupas, conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência próxima, onde foi socorrida.

O outro caso ocorreu no mesmo dia da prisão do suspeito. Um homem de 47 anos foi até o local de trabalho da ex-mulher, de quem estava separado há 11 anos, e tentou matá-la com golpes de facão, também na sexta-feira. De acordo com as informações da Deam 1, que investiga o caso. A vítima, de 44 anos, conseguiu desviar do primeiro golpe e após ser segurada pelo agressor, foi auxiliada por colegas de trabalho que conseguiram retirar o facão da mão do homem. Ele foi preso pela Polícia Militar.

O ex-casal se relacionou por cerca de 12 anos, tempo que tiveram pouco contato. Juntos, eles tiveram um filho, que está com 20 anos.