CALÇADAS QUEBRADAS

CB Correio Braziliense

A aposentada Helena Ribeiro, 67 anos, moradora do Guará 2, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre as calçadas e vias desniveladas na Avenida Principal e do Contorno. "Há trechos quebrados, garagens com degraus, espaços com meio metro para o pedestre passar (um vai para o meio da rua e o outro passa) e esgotos sem tampas ou com rachaduras", relata.

A Administração Regional do Guará informa que atua em parceria com a Novacap na recuperação do nivelamento do asfalto na cidade por meio de ações da operação tapa-buraco. A equipe de manutenção possui a relação dos locais que necessitam reparos mapeados, e informou que dará continuidade às ações na medida que houver disponibilidade de massa asfáltica.