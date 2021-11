» Destaques

CB Correio Braziliense

Plantio

de baobá

A Faculdade de Educação da UnB convida a todos para o plantio de três exemplares de baobá, amanhã, às 10h, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, no espaço atrás da FE5. Os baobás são árvores de longevidade milenar com significados culturais, sociais e religiosos para os povos tradicionais africanos. A participação e presença é gratuita.

Pagode

O Brazólia Cozinha E Bar, no Noroeste, recebe os grupos Clima de Montanha e Chama Nois para um domingo de pagode com direito a happy hour. O evento começa às 16h. Os ingressos podem ser comprados com antecedência, por R$ 30, na plataforma virtual do Sympla. A acomodação e escolha do lugar será por ordem de chegada.