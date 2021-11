Enquanto isso... Na sala de Justiça

CB Correio Braziliense

Polêmico o debate sobre as cotas raciais na eleição da OAB-DF. Pelas regras da entidade, a chapa deve ter pelo menos 30% de negros ou pardos. A chapa liderada pelo candidato à reeleição, Délio Lins e Silva Júnior, questionou o registro de candidatos da chapa de Thaís Riedel que se autodeclararam negros ou pardos porque não tinham essa aparência. Alguns candidatos questionados gravaram vídeos para mostrar a história com fatos de parentes negros e imagens da infância. A comissão eleitoral da OAB-DF arquivou a impugnação por falta de provas. A dúvida abre um debate sobre como lidar com esse assunto porque pode ocorrer em várias esferas e órgãos. Interessante que tenha ocorrido na OAB.