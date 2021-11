Aplicativo instável

CB Correio Braziliense

José Bonifácio dos Santos

Águas Claras

O administrador de empresas José Bonifácio dos Santos, 67 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar que não consegue completar o cancelamento de um voo pelo aplicativo e site da companhia aérea Gol porque ambos estão instáveis. "Tentei ligar três vezes na Gol e a espera me fez desistir", disse o consumidor.

Resposta da empresa

Em resposta, a empresa informou que entrou em contato com o consumidor José Bonifácio dos Santos e prestou todos os esclarecimentos. "Informamos que o cliente solicitou o cancelamento da reserva, mantendo o valor total de R$ 593,23 como crédito na companhia", informa.

Resposta do consumidor

"A Gol nada mais fez que sua obrigação. Entretanto, foram várias horas de espera no telefone, e o comprovante do crédito só me foi enviado depois do contato feito com a coluna Grita do Consumidor".