Chefe de facção é preso

Apontado como um dos chefes do Comboio do Cão, a maior facção do Distrito Federal, Ruan Rodrigues de Souza, de 27 anos, foi preso, ontem, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), durante uma festa em Samambaia. R7, como é conhecido na organização criminosa, é acusado de matar a namorada, Ana Carolina de Lima Araújo, 21, no motel Play Time de Taguatinga, na madrugada de 31 de outubro.

A operação, coordenada pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), contou com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) e da Divisão de Operações Especiais (DOE). Durante a ação, outras sete pessoas que estavam participando do evento também foram detidas e autuadas por porte de drogas e liberadas após assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Outro envolvido no feminicídio é José de Alencar Fernandes Filho, vulgo "Filhote". Ele também é integrante do Comboio do Cão e foi preso em um esconderijo em Samambaia. O terceiro, Pedro Henrique Sampaio, o "Zoio", já estava preso. Segundo a PCDF, a proprietária da casa onde ocorria a festa foi autuada pelo crime de favorecimento pessoal. Os presos foram encaminhados à carceragem da PCDF.

O crime

No dia do crime, os três acusados e uma mulher ingeriam bebida alcoólica quando decidiram, na madrugada, irem ao motel. O grupo acionou um motorista de transporte de aplicativo para ir ao estabelecimento. Eles chegaram por volta das 1h50 e às 4h11 pediram a conta.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento em que três pessoas saíram a pé por uma porta lateral. Quando funcionários foram fazer a vistoria na suíte encontraram o corpo de Ana Carolina com uma marca causada supostamente por tiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do DF (PMDF) foram acionados, mas a vítima estava sem vida.

A perícia da PCDF compareceu ao local e constatou que a jovem morreu com um disparo causado por arma de fogo na nuca. Pedro Henrique é apontado como o responsável por efetuar o disparo de arma de fogo. Segundo as investigações, Ana Carolina mantinha um relacionamento com Ruan. O criminoso teria descoberto uma traição da jovem dias antes do crime. Não se sabe, no entanto, se essa seria a real motivação do feminicídio.

Redução de crimes violentos no DF

Em outubro de 2021, o Distrito Federal registrou os menores números de vítimas de homicídio e de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) dos últimos 22 anos. Levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) mostra que o número de vítimas de CVLIs — categoria que engloba homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte — foi de 36 casos. No comparativo com o ano passado, a queda chega a 15,9% no acumulado dos dez meses deste ano.

Segundo a pasta, o número de vítimas de homicídio é o menor desde 2000, quando foram registrados 40 casos, sete a mais que este ano, que registrou 33. No acumulado do ano, a redução de vítimas desse crime é de 14,9%, de 316 para 269. Houve também redução de quase 17% nas tentativas de homicídio, de 582 para 485 registros. No latrocínio, a queda foi de 33% nos primeiros 10 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

"Em 2020, tivemos a menor taxa de homicídios dos últimos 41 anos e nos tornamos a unidade da Federação com maior percentual de redução desses casos no Brasil", comenta o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. "Com o retorno progressivo das atividades sociais, estamos intensificando o trabalho para melhorar ainda mais os números do ano passado."

O secretário destaca a operação integrada Quinto Mandamento, que efetuou cerca de 12 mil abordagens, entre janeiro e outubro, em áreas críticas do DF. "O trabalho integrado das forças de segurança tem sido essencial para os resultados positivos", diz.

Patrimônio

Monitorados de forma prioritária pela SSP, os crimes contra o patrimônio (CCPs) marcaram queda nos primeiros dez meses de 2021. O roubo em transporte coletivo obteve a maior redução, de 38,5%, de 818 para 503 ocorrências em todo o DF. No roubo a transeunte, houve 15,9% de redução.

O furto em veículo e os roubos a residência, de veículo e em comércio caíram 2,4%, 7,6%, 6,5% e 2,4%, respectivamente. A queda nesses tipos de infrações representa 3,2 mil roubos e furtos a menos no Distrito Federal.