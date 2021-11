Distrações para o feriado

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Neste dia da proclamação da República do Brasil os brasilienses podem aproveitar algumas áreas de lazer do Distrito Federal, que funcionarão normalmente para atendimento ao público. Alguns pontos são a Torre de TV e o Jardim Zoológico, que funcionam em horário normal. O mirante da Torre de TV estará aberto com a oportunidade de observar a capital de uma altura de cerca de 75 metros, com acesso por ordem de chegada. A entrada é gratuita e segue os protocolos de segurança contra a covid-19, com até quatro pessoas no elevador.

Já o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, estará aberto das 6h às 22h. Enquanto isso, o Eixão do Lazer também funcionará, com fluxo de veículos interrompido das 6h às 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (Via estrutural) e na BR-070 serão suspensas hoje.

Contudo, algumas alterações ocorrem no horário de funcionamento dos serviços públicos. O transporte coletivo vai operar com a tabela horária de domingo e os passageiros podem conferir o horário das viagens por meio do site https://dfnoponto.semob.df.gov.br. O metrô também opera em horário reduzido, das 7h às 19h.

As agências bancárias BRB não abrem neste feriado, mas na terça-feira o funcionamento volta ao normal, com atendimento entre às 9h e às 14h, exceto nas unidades dos shopping centers, que abrem às 10h e fecham às 14h. No caso dos correspondentes bancários, o atendimento ocorre entre 8h30 e 17h.

As unidades do Na Hora também não abrem hoje e os conselheiros tutelares atendem somente demandas urgentes registradas pela Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). A central telefônica funciona de segunda a sexta das 18h às 8h, com atendimento 23 horas aos sábados, domingos e feriados, pelos telefones 125 (ligação gratuita) e 3213-0657; 3213-0763 e 3213-0766.

O programa de atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, Pró-Vítima, atenderá em regime de plantão pelo telefone 98314-0622. As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), assim como as de Atendimento à mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas, assim como o atendimento da delegacia eletrônica.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h, e podem ser acionados pelo telefone 193. Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) funcionam normalmente. O sistema de Defesa Civil segue disponível para atender todo o DF, também em regime de plantão, pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

Lazer

As Centrais de Abastecimento do DF (Ceasa funcionam normalmente hoje. Já o Zoológico de Brasília estará aberto, de 9h às 17h, com capacidade limitada de público, de 2,5 mil visitantes por dia. Amanhã, contudo, o Zoológico estará fechado para manutenção. Os 14 restaurantes comunitários do DF estarão fechados, assim como as unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas). As unidades de acolhimento funcionam 24h, enquanto os Centros POP estarão abertos das 8h às 17h.

O atendimento da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) funcionará em escala de plantão e não haverá atendimento nos escritórios, a não ser de forma remota, pela agência virtual, aplicativo, site e telefone 115. A Neoenergia, contudo, trabalhará em escala normal de trabalho, atuando 24h por dia. Em caso de falta de energia, a empresa pode ser acionada pelo WhatsApp 3465-9318, ou pelo telefone 116.

Saúde

As emergências no Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e nas unidades de pronto atendimento de Ceilândia I e II, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho, Paranoá e Gama funcionam sem interrupção. Já os serviços ambulatoriais retornam apenas amanhã.