ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

A dona de casa Sarah Maria da Silva, 25 anos, moradora da Estrutural, havia, há algum tempo, reclamado sobre não conseguir atualizar o seu cadastro no Bolsa Família. À época, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) entrou entrado em contato com a leitora para resolver o problema, mas ela explica que o problema ainda não foi resolvido. Sarah quer saber se o caso dela é resolvido no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). "Eu já fiz o pedido para a socioassistencial e para o Cadastro Único. Até hoje nenhum dos dois entrou em contato comigo. Consta no sistema que, em janeiro, eles me procuraram, o que não ocorreu", conta.

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que, de acordo com os registros da usuária, consta uma tentativa de contato referente a uma solicitação de janeiro, na qual, segundo a pasta, mais informações foram encaminhadas ao e-mail pessoal da leitora. A Sedes destacou que há uma nova solicitação de agosto e outra de outubro. Ambas já contam no sistema da secretaria, que vai retornar informando acerca do agendamento para o atendimento da paciente.