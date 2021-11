CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Pacifico)

O servidor público Marcos Raphanelli, 64 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de sinalização nas ruas Buriti e Boulevard Norte, da região administrativa. "Não tem sinalização vertical nem horizontal adequadas faz muito tempo. Quase todo dia, tem acidente. Os quebra-molas precisam de manutenção. O ideal é que coloquem um quebra-molas na Rua Buriti, no sentido norte, antes do balão com a Boulevard Norte", avalia o leitor.

Em resposta, a Diretoria de Engenharia do Departamento de Trânsito (Detran-DF) informou que realizou várias sinalizações nas ruas Buriti e Boulevard Norte, principalmente em relação aos estacionamentos. No entanto, diante da reclamação do leitor Marcos Raphanelli, a engenharia afirmou que vai providenciar a sinalização de eixo de via e dos quebra-molas já instalados.