» Destaques

Pós-graduação

Encerram hoje as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu de seis cursos de especialização da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). As aulas serão realizadas no formato on-line, exceto para o curso de medicina intensiva que será no modelo híbrido. Entre os cursos ofertados pela estão: especialização em saúde mental e atenção psicossocial, gestão de saúde pública, gestão de transplantes, preceptoria de residências médicas, preceptoria de residência multiprofissional e medicina intensiva. Mais informações e inscrições pelo site: https://www.fepecs.edu.br/escs-em-andamento.

Personal trainer

O personal trainer Jony Pedrosa é especializado em treinamento funcional, atendimento em academia, domicílio e parque. Seu público alvo são pessoas de 30 a 60 anos e da terceira idade. Atende na Asa Norte e Sul, Noroeste, Lago Norte e Sudoeste. Também realiza liberação miofascial na CLN 305, Asa Norte. Entrar em contato pelo número: (61) 99880-7334.