CNH não entregue

CB Correio Braziliense

Gilsa Yumi Kamasaki

Sudoeste

A economista Gilsa Yumi Kamasaki, 45 anos, moradora do Sudoeste, entrou em contato com a coluna Grita do Consumidor para reclamar sobre a demora do Detran-DF em entregar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a economista, no dia 14 de outubro ela fez a renovação de sua CNH e foi informada que o documento impresso chegaria dentro de 20 dias, e a versão digital pelo e-mail. "O problema é que eu ainda não recebi a CNH, nem digital nem impressa. Todos os dias ligo para o 154 e sempre escuto a mesma frase: 'A CNH ainda não foi emitida, tente entrar em contato pelo e-mail habilitação@detran.df.gov'", conta. Gilsa relata que chegou a registrar uma reclamação na Ouvidoria do Detran-DF e seu problema não foi resolvido.

Resposta da empresa

O Detran-DF informa que mesmo sendo o documento digital, o processo de renovação da CNH categoria B, em que a biometria ainda não é obrigatória, demanda um tempo maior para conferência física pelo órgão. "Depois de realizado o exame na clínica credenciada, o cidadão faz o pagamento e após isso a clínica envia o processo físico para o Detran-DF a fim de que sejam verificadas possíveis alterações dos dados e depois realiza a emissão do documento, tanto na versão impressa quanto digital", explicou. O Detran-DF informa que o documento impresso deve chegar na residência da economista dentro de 15 a 20 dias.

Resposta do consumidor

"Vi no aplicativo do Detran-DF que a CNH foi emitida ontem, mas ao ligar para o 154, a atendente disse que ainda não foi postada no Correio. Informo, ainda, que não recebi por e-mail o link para a CNH digital. Continuo no aguardo do envio da CNH digital e da CNH impressa. Quando fiz a renovação da CNH, no dia 14 de outubro, eu morava no Sudoeste, mas a partir de hoje estarei residindo no Paraná. Por isso a minha preocupação e desespero com relação ao atraso por parte do Detran-DF".