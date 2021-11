Menina usou documento falso

CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido ao Correio)

A adolescente, de 13 anos, que embarcou sozinha de Brasília com destino à Fortaleza usou um documento de RG falso para conseguir pegar o voo. Segundo investigação policial, a passagem foi paga pelo aliciador encontrado com ela, identificado como Joscélio Vieira da Luz, de 35 anos. A polícia tenta descobrir se o bilhete aéreo foi adquirido por meio da internet e como a jovem falsificou o documento de identidade.

A garota desapareceu, de Samambaia, em 5 de novembro. O suspeito é servidor público municipal da Secretaria de Saúde do município de Massapê (CE). Ao ser preso, Joscélio confessou na delegacia da cidade — onde a menina e ele foram encontrados — que pagou a viagem da menina e usou a foto do RG falso para comprar, mas alegou não saber que se tratava de uma adolescente.

O Correio apurou ainda que a companhia aérea que a menina embarcou foi a GOL. A reportagem entrou em contato solicitando uma resposta da empresa. Por nota, a companhia esclareceu que a GOL está à disposição das autoridades policiais para prestar quaisquer esclarecimentos.

A Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, também se posicionou e informou que auxilia as autoridades fornecendo todas as imagens do circuito interno de câmeras do terminal aéreo para a investigação policial. "Cabe ao administrador do aeroporto apenas conferir e validar o bilhete de embarque dos passageiros e garantir que todos os usuários passem por inspeção de segurança para acesso à sala de embarque", frisou.

Aliciador

O Correio revelou em primeira mão a verdadeira identidade do aliciador. Joscélio Vieira da Luz trabalha como digitador na secretaria do município cearense desde fevereiro deste ano, após ser aprovado em processo seletivo de seleção pública simplificada. Solteiro, o homem se passou por um adolescente de 15 anos para atrair a garota. Os dois conversavam por meio de uma rede social e logo trocaram os números e passaram a dialogar pelo WhatsApp.

Para a adolescente, Joscélio dizia que morava no Maranhão e que era neto de um coronel. Nas redes sociais, ele se intitulava como Maurício Gomes Chagas e usava outras fotos para enganar a garota. No DF, os dois chegaram a se encontrar pessoalmente. A mãe da adolescente contou que a filha queria conhecer o amigo da internet e foi permitido, desde que ela acompanhasse o encontro. A mãe, no entanto, não notou que a pessoa se passava de um homem adulto, pois, segundo ela, o suspeito tem a estatura baixa, é magro, usava boné, máscara e óculos.

Joscélio chegou a trocar mensagens com a própria mãe da adolescente por meio de um aplicativo. Na ocasião, o celular da menor tinha quebrado e o servidor depositou dinheiro para que aparelho fosse consertado, alegando que havia adquirido o valor com o pai.

Quando a jovem desapareceu, o homem chegou a mandar mensagem para a mãe de Tainá novamente perguntando sobre seu desaparecimento. "Ele é um manipulador. Ele disse que era do Maranhão e foi encontrado no Ceará", disse um dos tios da garota.

Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE) informou que a localização do paradeiro da jovem aconteceu após uma ação conjunta das Delegacias Regional de Sobral e de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), além da troca de informações com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Os dois foram encontrados em Massapê (CE) e, segundo o relato da polícia, a adolescente e o homem demonstraram surpresa. Eles foram conduzidos para a delegacia de Sobral. A jovem passou por exames periciais, foi ouvida na sede da Dceca e trazida de volta para o DF. O homem chegou a ser preso, mas foi liberado. As investigações continuam. (DD)