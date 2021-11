ACÚMULO DE LIXO

CB Correio Braziliense

(crédito: Thiago Fagundes)

O químico Mateus Queiroga, 26 anos, morador do Núcleo Bandeirante, entrou em contato com a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação sobre a quantidade de lixo na Avenida Central e Segunda Avenida. "Fica acumulado durante o dia, e no fim de semana acumula mais ainda, porque não há coleta nesses dias. Com isso, acaba atraindo muitas pragas, como ratos e baratas", desabafa.

O SLU informa que os moradores da região devem dispor seu lixo nos dias e horários das coletas, que podem ser consultados no portal do serviço na internet. Com relação ao descarte irregular, o órgão afirma que há pontos identificados como áreas de descarte, além de um cronograma próprio de limpeza dessas áreas. Moradores podem denunciar irregularidades pelo telefone 162 ou no site da Ouvidoria Geral.